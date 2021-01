En person sendt til sykehus med luftambulanse etter kollisjon i Melhus

NTB

En person er fløyet til sykehus med luftambulanse og to er kjørt til sykehus etter en frontkollisjon på E6 på Lundamo i Melhus tirsdag morgen.

– Det er to biler som har frontkollidert i 70-sonen, og i alt tre personer er involvert. To blir kjørt til St. Olav i ambulanse, og én blir fløyet i luftambulanse. Én er definert som alvorlig skadd. Skadeomfang til de to andre er ukjent, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet meldte på Twitter at to personer en stund satt fastklemt etter ulykken.

Trafikken står i begge retninger på stedet, og E6 er stengt mellom Berkåk og Melhus som følge av ulykken.