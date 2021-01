NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 26. januar.

Riksrettstiltalen mot Trump overlevert til Senatet

Riksrettstiltalen mot tidligere president Donald Trump ble formelt overlevert Senatet i en seremoni i Kongressen i Washington.

I en høytidelig prosesjon gikk de ni demokratene som har utformet tiltalepunktene for å overlevere tiltalen. De gikk gjennom de samme gangene i Kongressen som ble stormet av Trump-tilhengere, et angrep Trump er tiltalt for å ha oppildnet til.

Traktor gikk gjennom isen i Gudbrandsdalen

En traktor gikk gjennom isen i Tretten i Gudbrandsdalen natt til tirsdag. Ulykken skjedde i forbindelse med snøbrøyting rundt 60 meter fra land på innsjøen Losna.

Traktorføreren, en mann i 60-årene, er fraktet til sykehus. Tilstanden hans er foreløpig ukjent. Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 1.18.

Janet Yellen blir USAs første kvinnelige finansminister

Senatet har godkjent utnevnelsen av Janet Yellen til USAs nye finansminister. Hun blir dermed den første kvinnen som leder det amerikanske finansdepartementet.

Utnevnelsen ble godkjent med 84 mot 15 stemmer i Senatet, og Yellen ble den tredje ministeren i Joe Bidens regjering til å bli godkjent. Hun blir også den 78. finansministeren i USAs historie.

233 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 233 koronasmittede i Norge. Det er 46 færre enn dagen før og 150 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til tirsdag registrert 61.315 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Minst 150 pågrepet i koronaopptøyer i Nederland

Nye opptøyer brøt mandag ut i Nederland der sinte demonstranter protesterer mot koronarestriksjoner for tredje kveld på rad. Det var opptøyer i ti byer, og minst 150 personer ble pågrepet.

Politiet hadde ved midnatt kontroll de fleste steder etter at demonstranter hadde utført hærverk og kastet fyrverkeri. Opprørspoliti tok i bruk vannkanoner i både Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort i øst og i småbyen Geleen sør i landet, melder nederlandske medier.