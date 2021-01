Tysk delstatsminister får Candy Crush-refs etter coronamøte

Thüringens førsteminister møter motbør etter å ha sagt at han spiller Candy Crush når delstatsministrene diskuterer pandemien med statsminister Angela Merkel, som han omtalte som «Merkelchen» – «lille Merkel»

NTB

Førsteministeren i tyske Thüringen får skarpe reaksjoner etter at han innrømmet å ha spilt Candy Crush under et coronamøte med statsminister Angela Merkel.