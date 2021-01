Skoler kan stenge på gult nivå – barneombudet reagerer

Barneombud Inga Bejer Engh er kritisk til at skoler kan velge å stenge på gult nivå.

NTB

Heretter kan skoler innføre hjemmeskole selv når de er på gult nivå. Det kan være et brudd på elevenes rettssikkerhet, mener barneombud Inga Bejer Engh.

Mandag trådte en ny forskrift i kraft som gir skoler mulighet til å ta i bruk hjemmeskole, også når smittevernnivået er på gult. Systemet skal gjelde på siden av det såkalte trafikklyssystemet.

– Åpningen, slik departementet har begrunnet den, framstår verken som nødvendig eller forholdsmessig. Regjeringen har ikke foretatt den forholdsmessighetsvurderingen som de plikter å gjøre, slår barneombudet fast overfor NTB.

Skjønnsmessig vurdering

Den nye forskriften åpner for bruk av hjemmeskoler på svært skjønnsmessige vilkår.

– Jeg er bekymret for at det fort kan legges vekt på hensyn som ikke er relevante, som læreres frykt for smitte, sier Bejer Engh.

Samtidig understreker hun at dette ikke betyr at hun ikke forstår at det ligger praktiske utfordringer på skolene i dag.

– Men dette må løses på andre måter enn å sende elevene hjem. Her forventer jeg at regjeringen sammen med skoleeierne setter inn nødvendige tiltak, sier Bejer Engh.

Frarådet

Hun viser til at både hun selv, Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet, Bufdir og Foreldreutvalget for grunnopplæringen har frarådet den nye forskriften.

– Hovedgrunnen er jo de negative konsekvensene som mye bruk av hjemmeskole har for elevenes læring. Dette forsterker de sosiale skillelinjene i samfunnet, sier hun.

– Regjeringen sier deres strategi er å sørge for minst mulig byrde for barn og unge. Hvordan synes du de har lyktes?

– Jeg sitter ikke på kunnskap om hvilke smitteverntiltak som til enhver tid er nødvendige, så det er vanskelig for meg å vurdere om de balanserer dette riktig. Men det jeg har problemer med å forstå, er hvorfor regjeringen ikke lytter til de samstemte rådene de har fått fra fagmiljøene. Disse reglene er ikke bra for elevenes rettssikkerhet, sier barneombudet.

Klar forventning

Hun påpeker at norske skoleelever i snart ett år har levd under til dels svært strenge tiltak.

– Hjemmeopplæring har store konsekvenser for barn og unges læring og psykiske helse. Sårbare barn er en voksende gruppe, påpeker hun.

– Det er ubestridt at dette vil ha en stor kostnad. Det er veldig viktig at myndighetene har dette høyt framme, sier Bejer Engh, som har klare forventninger når regjeringen letter på tiltakene igjen:

– Jeg forventer at lettelser i tiltak overfor barn og unge settes foran både åpning av kjøpesentre og skjenketillatelser, slår hun fast.