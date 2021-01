Tolv personer anmeldt etter fest i Hønefoss

NTB

Tolv personer er anmeldt etter at politiet måtte stanse en fest i en studentleilighet i Hønefoss natt til søndag.

Politiet rykket ut til studentleiligheten natt til søndag etter melding om feststøy. Elleve personer var til stede på selve festen, men tolv er anmeldt, ifølge politiet.

– De er anmeldt for brudd på covid-19-forskriften som regulerer antall personer til stede og at man ikke har overholdt avstandsregler. Samtlige skal avhøres og ta stilling til om de er villige til å vedta en bot for forholdet, sier seksjonsleder for etterforskning hos politiet i Hønefoss, Bent Øye, til Ringerikes Blad.