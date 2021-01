NTB

Biltema-butikken på Sofiemyr trosser påbudet fra Nordre Follo kommune om å stenge kjøp & hent-ordningen. Biltema mener deres løsning er tillatt.

Selve butikken er stengt, men varehuset opprettholder ordningen med kjøp & hent. Dette til tross for at kommunen ville at ordningen skulle stenges ut januar, skriver Østlandets Blad.

Det var etter flere runder med jurister hos arbeidsorganisasjonen Virke at de bestemte seg for dette. Biltema mener at regelverket fra regjeringen tilsier at deres løsning er tillatt. De har varslet kommunen, men foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

Ordningen kjøp & hent, som de opprettet etter nedstengingen 12. mars, går ut på at kundene kan bestille varene på nett og få dem lagt inn i bilen mens de venter.

Fredag stengte Nordre Follo kommune ned store deler av næringslivet i kommunen for å hindre spredning av den britiske versjonen av coronaviruset.