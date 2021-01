Coronalån kan bli omgjort til stipend

Statens lånekasse for utdanning sier at elever og studenter kan få omgjort deler av tilleggslånet som ble opprettet i mars 2020, til stipend. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Studenter og elever som har tatt opp et tilleggslån fordi de har tapt inntekt på grunn av coronapandemien, kan få deler av dette gjort om til stipend.

8.000 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend, ifølge Lånekassen.

Man må da kunne dokumentere nedgang i inntekt i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020.

Det var våren 2020 at tilbudet om et tilleggslån kom fra Lånekassen. De som kunne søke om dette, var for eksempel de som ble permittert, fikk færre vakter enn tidligere avtalt, eller ble oppsagt fra en lønnet deltidsjobb på grunn av coronasituasjonen.

Vanligvis får bare studenter som bor borte, omgjort lån til stipend. Dette kravet gjelder ikke for tilleggslånet.