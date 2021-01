Åtte av 120 prøver fra Nordre Follo hadde mutert virus

NTB

Av 120 nye analyserte coronaprøver fra Nordre Follo ble det påvist mutert virus i åtte av dem. – Positivt, sier kommuneoverlegen.

Totalt er det nå påvist 25 tilfeller av den britiske mutasjonen av coronaviruset i Nordre Follo. Den mer smittsomme coronavarianten har ført til full nedstengning i kommunen og en rekke kommuner rundt, inkludert Oslo.

– Jeg opplever det som positivt at så mange av prøvene som var til analyse hos FHI, ikke er det muterte viruset. Ethvert tilfelle av UK-varianten er selvsagt alvorlig, men vi kunne risikert at det var flere tilfeller av UK blant disse prøvene, skriver kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold i en pressemelding.

Kommunen venter svar på flere prøver i løpet av mandagen.

Av de åtte nye coronaprøvene som er analysert, har sju direkte tilknytning til Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage, som tidligere er koblet til utbruddet.

– Det siste tilfellet av det muterte viruset vil kreve mer arbeid å spore, opplyser kommunen.

Mandag morgen sa ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo til TV 2 at de opplever å ha kontroll over utbruddet.

– Det vi vet per nå, er at vi har 74 smittetilfeller knyttet dette utbruddet, og vi opplever at utbruddet er under kontroll, sier ordføreren.

Kommunen har varslet pressekonferanse om saken klokka 12 mandag.