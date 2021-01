Knivstukket mann i Finnmark er utenfor livsfare

NTB

En mann i 80-årene som ble knivstukket i Bjørnevatn i Finnmark lørdag kveld, er utenfor livsfare. En kvinne som også ble knivstukket, ble utskrevet søndag.

En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk og kroppsskade etter at en kvinnen og mann i 80-årene ble knivstukket i Bjørnevatn i Sør-Varanger lørdag kveld.

– Den ene pasienten ble søndag utskrevet. Den andre pasienten er stabil og utenfor livsfare, opplyser Finnmarkssykehuset mandag morgen. Begge ble fraktet til sykehuset i Kirkenes.

Avsnittssleder Torstein Pettersen ved taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt opplyste søndag at det er en nær familierelasjon mellom de involverte.

Politiet skulle forsøke å få gjennomført avhør av den siktede mannen i løpet av søndagen.

Politiet ble varslet av AMK om voldsepisoden klokken 19.37 lørdag kveld og var på åstedet klokken 20.07.

Mannen ble søndag fremstilt for lege for å vurdere hans helsetilstand. Han blir mandag fremstilt for varetektsfengsling i Øst-Finnmark tingrett i Vadsø.