Nordre Follos ordfører: – Vi opplever at vi har utbruddet under kontroll

Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo sier at kommunen opplever at de har utbruddet av det muterte viruset under kontroll. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo sier at kommunen opplever at de forventer flere tilfeller av mutert virus, men at de mener at de har kontroll.