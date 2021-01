Kraftig økning i antall nordmenn med gjeldsordning

NTB

I fjor ble det åpnet 2.559 gjeldsordninger hos landets namsmenn. Det er det høyeste antall siden 2014. Flere sliter med telefon- og strømregninger.

Flere eksperter mener den sterke økningen i nye gjeldsordningssaker i hovedsak skyldes forverret økonomi hos privatpersoner etter koronautbrudd og nedstengning, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er en stor risiko for at deler av samfunnet er stengt fram til sommeren, og at antall ledige vil holde seg på et stabilt høyt nivå. Dette underbygger at trykket på gjeldsordninger vil fortsette å øke i takt med at antall større inkassosaker går til himmels. Lang behandlingstid hos namsmennene setter dem som allerede sliter i en enda vanskeligere situasjon, sier Christian Aandalen i inkassokonsernet Fair Group.

Han mener dette bare er toppen av isfjellet og får støtte av Geir Grindland i Inkassopartner.

– Jeg er ikke i tvil om at omfanget vil eksplodere i år. Vi blir nå nærmest ringt ned av folk som trenger å komme seg ut av gjeldsfellen, sier han.

– Høyt gjeldsnivå

Professor Ellen Katrine Nyhus ved Universitetet i Agder peker på at det lenge har vært advart mot nordmenns høye gjeldsnivå.

– Koronatiltakene har rammet svært ulikt, og det er sannsynlig at de som har jobbet i de mest utsatte næringene, som i reiseliv- og utelivsbransjen og en del andre tjenesteytende næringer, er godt representert blant dem som har måttet be om gjeldsordning, sier hun.

Ifølge Dagens Næringsliv skal den gjennomsnittlige behandlingstiden for en gjeldsordning være 90 dager, men i Bergen alene er køen nå på 18–19 måneder.

– Klarer ikke å betale strømregningen

Til Klassekampen sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i inkassoselskapet Lindorff at pandemien har økt inntektsgapet mellom nordmenn.

– Den slår ujevnt ut på privatøkonomien, og det gir grobunn for økte inntektsforskjeller framover, sier hun, og frykter at dette vil forsterke det økonomiske klasseskillet i Norge hvis det vedvarer.

Lindorffs tall viser en kraftig vekst i inkasso på telefon- og strømregninger.

– Det er utgifter som folk ikke slipper unna. Derfor er det et spesielt alvorlig tegn at akkurat denne typen inkassosaker øker fort akkurat nå, mener Martinsen.