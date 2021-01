Solberg: – Kan bli hardere nasjonale tiltak

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) sier at de lokale tiltakene har som mål å utrydde den muterte virusvarianten i Norge. Alternativet er hardere nasjonale tiltak.

– Den tredje bølgen har en mye brattere smittekurve enn de foregående bølgene. I mange land er det nok i stor grad forårsaket av det muterte viruset, sier Solberg til VG.

– De har sluppet opp etter nedstengingsperioder og så har det eksplodert. Det er faren også i Norge: at vi kommer i en situasjon hvor vi har for mye av det nye viruset og tiltakene må bli mye hardere, sier Solberg.

– Selv om vi er på vei inn i en lysere tid med vaksinering, og hvor vi egentlig tenkte gradvis mer åpning, så må vi tenke på sterkere tiltak for å holde kontroll i innspurten, fortsetter hun.

Ifølge Solberg er knekkpunktet for når man eventuelt innfører mye strengere tiltak nasjonalt når kapasiteten i sykehusene bryter sammen. Det er det hun betegner som «worst case»-scenario og årsaken til at regjeringen har utredet muligheten for å innføre portforbud.