Regjeringen snur – Vinmonopolet åpnet igjen

Oslo 20210123. Kø utenfor Vinmonopolet på Bekkestua lørdag formiddag. Nå snur regjeringen og åpner vinmonopolene igjen for å hindre at folk drar til nabokommuner og skaper kødannelser. Foto: Jil Yngland / NTB

Vinmonopolet skal åpne igjen i de ti kommunene som er berørt av den engelske virusmutasjonen på Østlandet. – Vi visste det var en risiko, sier helseministeren.

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde søndag at beslutningen om å stenge 45 vinmonopolutsalg reverseres.

– Regjeringen vurderer fortløpende om det er behov for justering av tiltakene, og allerede nå blir det noen justeringer etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, sa Høie.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte gjenåpning blant annet for å unngå at folk reiste ut av kommunen for å handle.

Helsedirektoratet har også vist til at rask innstramming av tilgjengelighet til alkohol kan utsette personer med alkoholavhengighet for alvorlig helserisiko.

Erkjenner risiko

På spørsmål om han ble overrasket over køene lørdag, svarte Høie:

– Jeg tror det er en kombinasjon av at noen ikke fulgte rådene våre, men også at noen i de kommunene tenkte at kanskje blir polet hos oss stengt om kort tid.

Han understreket at regjeringen høster nye erfaringer og justeringer underveis. Han mener det er gode grunner til å holde utsalgene stengt, men at de valgte å åpne igjen på bakgrunn av faglige anbefalinger. Flere ordførere ba regjeringen om å snu etter at det oppsto lange køer.

– Vi visste at det var en risiko for det, men i motsetning til treningssentrene som vi ikke åpnet igjen, så valgte vi å gjøre annerledes nå. Det handler og om at Vinmonopolet er flinke til å organisere køen utenfor polet, og ikke slippe inn flere enn nødvendig, sa statsråden.

Større problemer ved å stenge

Helsedirektør Bjørn Guldvog kaller det et paradoks at Vinmonopolet holder åpen samtidig som mange andre butikker er stengt. Men helsemyndighetene erkjenner at det fører til økt mobilitet.

– I den situasjonen vi er i nå vil lukkede Vinmonopol skape større problemer enn de vil løse, sa han.