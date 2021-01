Nakstad: Flere kommuner i Oslo-regionen kan få tiltak fra øverste risikonivå

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under pressekonferanse hos Helsedirektoratet i forbindelse med at den britiske virusvarianten er påvist i Nordre Follo. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Det kan bli strenge tiltak fra risikonivå 5 også i resten av Oslo-området dersom utbruddet sprer seg, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Regjeringen legger søndag fram tiltak for Oslos nabokommuner som ikke er omfattet av lørdagens tiltak for Nordre Follos ni nabokommuner. Det gjelder for eksempel Lillestrøm, Asker og Bærum.

Helsedirektoratet har anbefalt tiltak som baserer seg på risikonivå 4, med noen endringer og tilpasninger, for kommunene som får tiltak søndag.

– Dersom det skulle dukke opp utbrudd med mutert virus i enkeltkommuner de neste dagene, vil det være naturlig å gå over til samme tiltak som gjelder i Nordre Follo og de ni nærmeste nabokommunene, sier Nakstad til NTB.

I kommunene på risikonivå 5 er det blant annet rødt nivå på skolene og stengte kjøpesentre.