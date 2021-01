Korrupsjonstiltalt forsvarsadvokat risikerer flere år i fengsel

NTB

En profilert advokat risikerer seks år i fengsel for grov korrupsjon. Han er tiltalt for å ha akseptert tilbudet om 20.000 euro fra en heroinsiktet klient.

Rettssaken mot den 55 år gamle advokaten starter i Oslo tingrett tirsdag og varer fire dager.

Han skal ha akseptert et tilbud fra en tidligere klient om å få 20.000 euro, og med pengene skulle advokaten sørge for at klienten ikke ble tiltalt eller domfelt i en heroinsak. Ifølge tiltalen skjedde dette i 2013, samtidig som han var oppnevnt som offentlig forsvarer i den samme saken. Klienten var siktet for oppbevaring av to kilo heroin.

Beløpet som skulle betales, skal senere ha blitt redusert til 10.000 euro. Den tiltalte forsvarsadvokaten kjørte til Hamburg i juli 2013, og her skal han ha fått overlevert 5.000 euro fra en kontakt av klienten.

Bestrider faktum og juss

Advokatens forsvarer John Christian Elden sier til NTB at 55-åringen bestrider tiltalen, både det som gjelder faktum og det juridiske grunnlaget.

– Han har mottatt, oppbevart og viderebetalt 40.000 kroner i klientmidler og er frustrert over at politiet denne gang velger å tro dulgte anklager fra narkotikasmugleren, sa Elden til VG da tiltalen ble kjent i fjor.

– Svekker tillit

I rettssaken i Oslo tingrett står forsvarsadvokaten også tiltalt for grovt bedrageri og for å ha tatt med seg kontanter til Norge via grensen på Svinesund uten å tolldeklarere dem. Pengene ble, ifølge tiltalen, heller aldri bokført i advokatselskapet, verken da de ble mottatt, eller da de ble tilbakebetalt til den heroinsiktede klienten i 2014.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann skriver om hovedtiltalepunktet om grov korrupsjon, at handlingen er grov i det han var oppnevnt som offentlig forsvarer for klienten.

– Hans handlinger var egnet til å svekke den nødvendig tillit til advokater i den offentlige rettspleien, skriver han om 55-åringen.

Lydopptak

Et sentralt bevis i saken er et lydopptak av advokaten i samtale med klienten. Advokaten forsøkte å stoppe bruken av beviset ved å anføre at det var ulovlig ervervet, men han nådde ikke fram, verken i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett.

Nettsiden Rett24 skrev at det kom fram i kjennelsen i lagmannsretten at klienten hadde gjort opptaket i en samtale i fengselet. Klienten ble senere dømt til åtte års fengsel for narkotikaforholdet.

Siktelsen mot profilerte advokaten ble tatt ut i februar 2018, men ble kjent først på sommeren 2019.