NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 24. januar.

Avgjørende kamp i håndball-VM

Norge møter Island i tredje og siste kamp i hovedrunden i håndball-VM i Egypt. Videre avansement er på ingen måte sikkert. Kampen spilles fra klokka 18.00. De øvrige kampene i Norges gruppe er Algerie – Sveits og Portugal – Frankrike.

Nye tiltak for Oslos nabokommuner

Regjeringen ventes å holde en pressekonferanse i ettermiddag for å komme med nye tiltak for Oslos nabokommuner. Det skjer i forbindelse med tiltakene som i går ble innført for å få bukt med spredningen av det muterte koronaviruset.

Presidentvalg i koronarammede Portugal

Portugiserne går til urnene for å velge president. Dersom ingen av kandidatene får flertall, møtes de to med flest stemmer til en ny valgomgang 14. februar. President Marcelo Rebelo de Sousas første periode utløper 9. mars.

FARC har landsmøte

FARC-partiet i Colombia avholder sitt andre landsmøte etter signeringen av fredsavtalen i landet. Partiet har planer om å bytte navn.

Verdenscup-stafetter i langrenn og skiskyting



I verdenscupen i skiskyting er det stafetter for både kvinner og menn i Anterselva i Italia. I Lahti i Finland er det stafetter i langrennscupen.

Langløp i Italia

Det andre rennet i årets Ski Classics, Toblach – Cortina, arrangeres. Rennet skulle ha gått i går, men ble utsatt på grunn av kraftig snøvær. Blant de norske som stiller til start, er Andreas Nygaard, Tord Asle Gjerdalen, Petter Eliassen, Astrid Øyre Slind og Emilie Fleten.