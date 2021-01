NHO frykter at stengte kjøpesentre blir den nye normen – vil ha kompensering fra første dag

NTB

NHO Service og Handel er bekymret for at stengte kjøpesentre blir den nye normalen. De ber om direkte kompensasjon fra første dag med stengte butikker.

Fredag ble det for første gang i koronapandemien innført nedstenging av kjøpesentre i Norge, da Nordre Follo stengte ned etter et ukontrollert utbrudd av den britiske virusvarianten.

– Det vi er opptatt av er at de får kompensasjon for de dagene de har vært nødt til å stenge ned bedriftene sine. Vi vil jobbe for at vi får samme kompensasjon som da frisørene måtte stenge ned umiddelbart i vår, sier bransjedirektør Linda Vist i NHO Service og Handel til NTB.

– Vi håper at dette ikke skal bli den nye normen. Det er klart at det er noe vi frykter, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.