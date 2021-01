Strenge coronatiltak i vente for Oslo-området

NTB

Utbruddet av det muterte coronaviruset i Nordre Follo medfører til dels strengere tiltak enn hva Norge opplevde i mars i fjor. Dette omfatter også Oslo.

Tiltakene presenteres av helseminister Bent Høie på en digital pressekonferanse klokka 9 lørdag. Allerede fredag ble det innført strenge tiltak i Nordre Follo.

Et tiltak fra Nordre Follo som etter det NTB forstår vil gjelde også i resten av Oslo-regionen, er at alle butikker unntatt matbutikker, apotek og bensinstasjoner blir stengt.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler flere strenge tiltak

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at regjeringen innfører påbud om hjemmekontor for dem som kan, forbyr arrangementer inne og ute og skjenkestopp for Norde Follo og kommunene rundt.

De anbefaler også rødt nivå på barnehage, barneskoler og ungdomstrinn fra torsdag, i første omgang ut uken.

De mener kjøpesentre, butikker og andre utsalgssteder stenges, med unntak av utsalgssteder som selger nødvendige varer, som for eksempel dagligvarebutikker, apotek og bensinstasjoner.

Usikkert for skoler og barnehager

I Nordre Follo er skoler og barnehager også stengt. Det er imidlertid ikke sikkert det blir tilfellet i nabokommunene.



Kommunene som berøres, er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo.

Kommunene ble fredag enige om behovet for koordinerte tiltak i regionen. Det skjedde i et møte der kommunene, statsforvalteren og Viken fylkeskommune deltok. Regjeringen fikk i 20-tiden fredag råd om tiltak fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Se til Follo

Helseminister Bent Høie (H) varslet overfor TV 2 fredag kveld at man kan se til tiltakene i Nordre Follo for å få en pekepinn på hva som kommer lørdag.

– Beslutningsprosessen er i gang i regjeringen, og vi kommer til å beslutte dette i løpet av kvelden, så blir det kommunisert ut tidlig i morgen. Jeg kan ikke gå inn på anbefalingene nå, men man ser jo de tiltakene som er innført i Nordre Follo, sa Høie til TV 2.

Uvisst for polet

Ifølge Dagbladet er det ikke kjent offentlig om Vinmonopolet omfattes av tiltakene.

– Vi vet ikke om det blir noen endringer for butikkene i disse kommunene som følge av de nye tiltakene fra regjeringen. Vi og våre medarbeidere får trolig ikke vite noe før klokka 9 lørdag morgen som alle andre, sa kommunikasjonssjef Jens Nordahl til Dagbladet fredag kveld.

De to polutsalgene i Nordre Follo ble imidlertid stengt fredag.

Stengte bibliotek

Alle Deichmans biblioteker i Oslo stenger fra og med lørdag og inntil videre.

– Deichman stenger fordi pandemisituasjonen nå er så uavklart, etter utviklingen i Nordre Follo, at vi anser stenging som et nødvendig og viktig bidrag for å hindre smittespredning, sa biblioteksjef Knut Skansen i en pressemelding fredag.

Deichman stengte også alle bibliotekene 12. mars i fjor, men har holdt dørene åpne gjennom sommeren og høsten.