NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 23. januar.

Nye koronatiltak for Oslo-regionen

Klokka 9 i dag legger helseminister Bent Høie (H) fram nye tiltak i forbindelse med utbruddet av det muterte koronaviruset i Nordre Follo. Et tiltak, som etter det NTB forstår vil gjelde også blant annet Oslo, er at alle butikker unntatt matbutikker, apotek og bensinstasjoner blir stengt.

Ett år siden Wuhan ble stengt

Kina stengte millionbyen Wuhan og flere andre provinser i Hubei i håp om å stanse koronasmitten. Ett år senere er korona-nedstenging et vanlig smitteverntiltak verden over.

Demonstrasjoner planlagt i Russland

Den fengslede russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har oppfordret til demonstrasjoner i Russland. I nabolandet Estland er det planlagt en demonstrasjon til støtte for Navalnyj i hovedstad Tallinn.

Nederland innfører portforbud

Mellom klokken 21 og klokken 4.30 blir det nå portforbund i Nederland. Det skal i utgangspunktet vare til 9. februar.

Kitzbühel-utfor nummer to

Etter flere stygge fall i det som var en ekstra, koronaflyttet utfor i går, er det klart for den tradisjonelle lørdagsutforen ned «Die Streif» i østerrikske Kitzbühel. Det er trolig et revansjelystent norsk lag på start etter at Kjetil Jansrud skuffet stort, mens debutant Henrik Røa aldri fikk kjøre.

Norge tilbake i langrennssirkuset

Etter å ha stått over samtlige verdenscuprenn siden åpningen i finske Ruka i november, er Norge tilbake på start i Lahti lørdag. 15 og 30 kilometer med skibytte står på programmet. Det er særlig knyttet spenning til hvordan de norske gutta vil klare seg mot det russiske maskineriet med Tour-vinner Aleksandr Bolsjunov i spissen.