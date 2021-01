NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

306 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 306 koronasmittede i Norge. Det er 66 færre enn dagen før og 160 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt registrert 60.565 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

38 festdeltakere i Ålesund anmeldt

Politiet rykket i natt ut til en hjemmefest i Brattvåg i Ålesund kommune etter klager om bråk. Der fant de 38 personer i tenårene. Alle er anmeldt for smittevernbrudd.

Også i Hønefoss slo politiet til mot festing etter melding om støy. Der ble 14 personer anmeldt for brudd på smittevernreglene.

De omkomne i Andøy-brann identifisert

De fem som mistet livet i brannen i Andøy i Vesterålen sist helg, er endelig identifisert. Det opplyste Anne Margrethe Kleczka, seksjonsleder for politiet i Lofoten og Vesterålen, i en pressemelding i natt.

De fem som omkom, var Luise Marie Bang (40 år), Henning Christian Bang Johansen (15 år), Hedda Madell Bang Winther (10 år), Gustav Rane Krogh Hovde (12 år) og Mogens Pareli Krogh Hovde (15 år). Alle var hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

Riksrettssak starter i februar

Riksrettssaken mot Donald Trump starter i andre uken i februar, opplyste Senatets flertallsleder Chuck Schumer i natt, norsk tid. Aktoratet, som består av ni medlemmer fra Representantenes hus, sender over tiltalen mandag.

Tiden fram til uke 6 skal gjøre det mulig for Senatet å gjennomføre det ordinære programmet i mellomtiden, blant annet avholde avstemninger over president Joe Bidens statsrådsnominasjoner, og diskutere en massiv koronakrisepakke.

Biden har ringt til naboene

Canadas statsminister og Mexicos president var de to første utenlandske lederne som Joe Biden ringte til som USAs nye president i natt, norsk tid.

Samtalen med Canadas statsminister Justin Trudeau dreide seg blant annet om stans av byggingen av oljerørledningen Keystone XL fra Canada til USA, samt koronapandemien, miljø, økonomi og styrking av de to landenes forhold. I samtalen med Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador var temaene blant annet koronaviruset og innvandring.

Nedstenging i Hongkong

Myndighetene i Hongkong har for første gang stengt ned deler av byen for å avgrense et pågående koronautbrudd.

Nedstengingen omfatter rundt 10.000 innbyggere i et tett befolket område som også er blant Hongkongs fattigste distrikter, der det pågår en smittebølge. Tiltaket ble kunngjort med umiddelbar virkning klokken 4.45 i dag morges og vil vare til mandag morgen når obligatorisk koronatesting er fullført.