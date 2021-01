FHI: Usikkerhet om økt dødelighet for britisk virus

FHIs Line Vold under en pressekonferanse fredag. Bak står helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Folkehelseinstituttet (FHI) mener det trengs flere studier for å slå fast om den britiske mutasjonen av koronaviruset er mer dødelig enn det vanlige viruset.

Enkelte bevis tyder ifølge Storbritannias statsminister Boris Johnson på at virusmutasjonen er mer dødelig. Johnsen opplyste dette på en pressekonferanse i Downing Street fredag.

Overfor NTB understreker Line Vold, avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i FHI, at det er knyttet usikkerhet til funnene fordi de baserer seg på et begrenset tallmateriale.

– Vi vet ikke med god nok sikkerhet, basert på disse analysene, om viruset kan føre til økt dødelighet eller ikke, sier Vold.