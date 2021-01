Flere tusen vaksinert med feil sprøytespiss – Pfizer ser på om det påvirker effekten

NTB

Rundt 20.000 vaksinedoser ble satt før helsemyndighetene oppdaget at de brukte feil sprøytespiss. Pfizer undersøker om det har påvirket vaksineeffekten.

Ifølge VG oppsto feilen da man i starten av vaksinasjonskampanjen tok i bruk en sprøytespiss med et filter som ikke skulle ha vært der. Først etter at 20.000 vaksinedoser var satt, ble feilen oppdaget.

8. januar sendte Helsedirektoratet ut informasjon til kommunene om at de måtte bytte spiss og ta bort filteret.

I en epost om feilen som gikk til alle fylkenes vaksinekoordinatorer, skriver overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet at sannsynligheten for at vaksinen fungerer dårligere er lav, men at det er en teoretisk mulighet for det.

Pfizer har satt i gang undersøkelser av dette.