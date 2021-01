Tog evakuert i Sandefjord etter brann i kjøreledning

NTB

Passasjerene om bord i et togsett på Sandefjord stasjon ble evakuert etter at det oppsto brann i en kjøreledning fredag. Brannen er nå slukket.

Ifølge Sørøst politidistrikt brant det i strømledninger på jernbanen.

Strømmen er tatt på jernbanelinjen mellom Stokke og Lauve på grunn av hendelsen og passasjerene ble evakuert. Det er ikke meldt om skadde.

Politiet meldte om brannen klokken 17.33, og drøye halvtimen senere meldte brannvesenet at brannen var slukket.

Ifølge Sandefjords Blad fører brannen til full stans i togtrafikken. Det er ventet at skadene blir reparert i løpet av natten. Det kjøres buss for tog inntil videre, ifølge Bane Nor. Forsinkelser må påregnes.