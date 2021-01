Mutert smitte i nabokommunen skremmer Oslo – ber regjeringen ta grep

Oslos helsebyråd ønsker at alle positive coronaprøver i hovedstadsområdet analyseres for den muterte versjonen av viruset. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Coronautbruddet i Nordre Follo kan føre til strenge tiltak i hele regionen. Samtidig oppfordrer Oslo regjeringen til å trappe opp jakten på mutert virus.

Oslos helsebyråd Robert Steen mener coronautbruddet i Nordre Follo gjør at alle positive prøver i regionen må analyseres for å se om det er det muterte viruset.

Et utbrudd av den britiske muteringen er påvist i Nordre Follo og kan ha pågått ukontrollert i flere uker. Kommunen er Oslos nabo i sørøst, og helsebyråden vil derfor at alle coronaprøver i Oslo-regionen skal granskes for å se om det er den muterte varianten eller ikke.

– Denne nøkkelen er det staten som sitter på. Etter den situasjonen som har oppstått i Nordre Follo, ber vi regjeringen sørge for at alle prøver analyseres for å se om det er den muterte varianten, sier Steen til NTB.

– Hvis vi kan gå fjorten dager tilbake i tid også, da tenker jeg at vi har ganske god kontroll, sier helsebyråden.

Ifølge Steen er det rundt 5 prosent av de nasjonale prøvene som analyseres for å se hvilken virusvariant det er.

– For mitt vedkommende hadde jeg 110 positive prøvesvar i går. Når jeg ser på de tallene er det jeg er nysgjerrig på, nettopp hvor mange som er den britiske varianten, sier Steen.

– Det kommer veldig nært

Steen understreker at det er nettopp dette han har fryktet: Et utbrudd av det muterte viruset som har kommet ut av kontroll. Når det skjer i nabokommunen, Steens gamle hjemkommune, kommer det tett på.

Begge svigerforeldrene til Steen var i sin tid beboere på Langhus bo- og servicesenter, der to personer er døde etter å ha blitt smittet av det muterte viruset.

– Det er klart det kommer veldig nært nå. Jeg har sagt at den største risikoen vi står overfor er at det muterte viruset blir spredd i samfunnet. Nå har den risikoen kommet mye nærmere oss, sier Steen.

Vil ikke stenge grensene

Nordre Follo er en kommune med stor flyt av mennesker inn og ut av Oslo og resten av hovedstadsregionen. Kommunen ber alle holde seg der til onsdag, et ønske Steen delvis stiller seg bak.

Men han vil ikke gå ut og si at grensene til Oslo er stengt for Follo-folk.

– Vi vil alltid ta imot våre venner og naboer. Men når vi er i en situasjon der det er risiko for at det muterte viruset er på avveie, bør alle redusere sin mobilitet. Det gjelder Oslo-borgere, Follo-borgere og alle i regionen. Vi må få kontroll over dette, sier Steen.

Han opplyser at det bare i Søndre Nordstrand, bydelen som ligger nærmest Follo, er minst 300 personer fra nabokommunen som jobber.

– I tillegg til all bekymring for smitte, er det mange som nå ikke kan dra på jobb på mandag, sier helsebyråden.

Regionen kan få strenge tiltak

Nedstengingen av Nordre Follo, som i praksis gjør at kun matbutikker, apotek, bensinstasjoner og helsevesenet kan holde åpent, kan i liket med det muterte viruset spre seg i regionen.

– Det er litt uavhengig av det muterte viruset, smittesituasjonen er det som til enhver tid bestemmer tiltakene våre. Skulle vi komme i en situasjon som er ute av kontroll, er det de neste tiltakene som ligger på bordet, ja, sier Steen.

Hovedstadsregionen sitter i regionale møter fredag kveld. Utfallet av dem kan bli nye tiltak. Steen mener det først og fremst er et regionalt utbrudd, som må løses av dem selv.

– Det vi gjør først og fremst i dag, er å forstå situasjonen Nordre Follo er i. De er våre naboer og nærmeste. Oslo har levd med de strengeste tiltakene i landet i lang tid, nå er det i Follo. Da må vi hjelpe hverandre, sier helsebyråd Robert Steen.