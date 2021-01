Guldvog: Mutasjonen har potensial til å drive fram en tredje bølge med en voldsom kraft i Norge

NTB

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at spredning av den engelske virusmutasjonen kan drive fram en tredje virusbølge i Norge.

– Jeg vil minne om at denne varianten av viruset er vesentlig mer smittsomt enn det viruset vi allerede er kjent med. Det har potensial til å kunne drive fram en tredje bølge med voldsom kraft i Norge, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressebrifing etter at utbruddet i Nordre Follo ble kjent fredag ettermiddag.

– Det er det vi vil forsøke å unngå, om ikke for enhver pris, så er det veldig stor verdi for det norske samfunnet om vi klarer å unngå dette, sa han videre.

Høie: Kan føre til strengere tiltak

– Dette betyr i realiteten at vi har et virus som er mer smittsomt i Norge. Og det kan bety at vi må ha strengere tiltak, slår Høie fast overfor NTB.

– Dette er en alvorlig situasjon som vi har fryktet og forventet at kunne skje. Dette er det første eksemplet på at det er en spredning av dette viruset i Norge hvor vi ikke kjenner smitteveien, sier Høie.

– Hvilke nye tiltak kan det blir aktuelt å innføre?

– Vi har jo nå et veldig strengt nivå, og det har hatt effekt. Vi har høy terskel for å stenge skoler og barnehager, men fortsatt holder alle butikker, kjøpesentre og mange andre virksomheter åpent. Det kan hende vi må stenge mer av den type aktivitet der mennesker møtes, sier Høie.

Nordre Follo varslet fredag full nedstenging fram til onsdag neste uke. Folk er bedt om å holde seg hjemme og ikke foreta reiser utenfor kommunen.

Mørketall

Folkehelseinstituttet (FHI) skal nå DNA-sekvensere alle positive koronatester fra kommunen for å få bedre oversikt over utbruddet.

EU har fastsatt et mål om å gensekvensere 5 prosent av alle koronatester for å kunne oppdage de nye virusmutasjonene. Ifølge helseministeren er FHI godt i gang med dette arbeidet.

– Vi er ikke langt unna dette. Det jobbes hele veien med å øke kapasiteten, sier Høie.

Men dette betyr samtidig at 95 prosent av testene ikke blir undersøkt med tanke på mutasjoner.

– Kan det være store mørketall her?

– Det kan være spredning som vi ikke oppdager. Men testingen skjer ut fra en overvåkingstenkning, og den skjer både målrettet og tilfeldig, sier Høie.

Målrettede kraftfulle tiltak

Utbruddet berører også de nærmeste kommunene, blant annet Oslo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss og Vestby.

– Vi opplever nå, med det viruset vi har blitt kjent med, at det er veldig vanskelig å holde kontroll på det. Vi må ha veldig kraftfulle tiltak for å holde kontroll. Det betyr at hvis vi skal fortsette å ha kontroll, må vi ha et høyere tiltakstrykk. Og det er naturligvis en veldig krevende situasjon å være i, sa Guldvog.

– Derfor håper vi at det går an å isolere dette utbruddet raskt og effektivt gjennom målrettede tiltak i de kommunene det er snakk om. Men det er ingen garanti for at vi ikke får en bredere virusspredning i landet, sa helsedirektøren.

Det muterte viruset er opptil 70 prosent mer smittsomt enn det vanlige coronaviruset, og kan øke R-tallet med 0,4, ifølge Guldvog.

– Vil ikke miste oversikt

Høie frykter imidlertid ikke at myndighetene vil miste oversikt over smittesituasjonen.

– Dette slår ut i at flere blir smittet, men vi har et veldig sterkt system nå for smittesporing. Men det kan som sagt føre til at vi må innføre strengere tiltak, sier han.

Selv har Høie fått kritikk for å fjerne hele den nasjonale skjenkestoppen etter at et flertall på Stortinget ba om lettelser i tiltaket i kommuner med lite smitte.