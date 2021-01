Gjerdrum-søket gjenopptas torsdag

NTB

Det blir ingen ytterligere søk i skredmassene i Gjerdrum før torsdag. Tre personer er ikke funnet drøyt tre uker etter skredet.

– Årsaken til at søket utsettes i noen dager er at vi trenger mer tid på å anlegge veien ut i området. Det er et vanskelig og risikofylt arbeid, som vi fikk ulike tidsanslag på hvor lang tid ville ta. Vi ønsker ikke å stresse dette arbeidet, sier Anders Mansaas i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

De pårørende har lenge bedt om fortgang i letearbeidet, noe Mansaas sier at han har stor forståelse for.

– De skal være de første til å vite hva vi tenker. Vi har tett dialog med de pårørende. Mitt mål er å finne de omkomne, sekundært at ingen jeg har i innsats blir skadd i dette arbeidet, sier han.

Sju personer er funnet omkommet i skredet, som gikk onsdag 30. desember.