Fare for jord-, sørpe- og flomskred: – Kan komme 40-50 centimeter snø

Uværet fører også til fare for jordskred. NVE har sendt ut gult farevarsel for Agder, Vestfold og Telemark, Viken og sørlige deler av Rogaland.

Det er ventet store nedbørsmengder i Agder, Rogaland og sentrale strøk på Østlandet i løpet av fredagen.

Nå ber nødetatene innbyggerne om å forberede seg på snøkaoset og ta forholdsregler for å unngå betydelige skader og kaos på veiene.

– Mye regn i lavlandet



Stormsenteret over Nordsjøen på grunn av ekstremværet «Frank» gir nå fronter inn mot Sør-Norge.

– Det ventes mye nedbør på Østlandet. I Agder og i Rogaland kan det komme 40-50 centimeter snø, mens det ventes mye regn i lavlandet, melder Meteorologisk institutt.

Det er spesielt i høyereliggende strøk at nedbøren vil være mest intens, men også i lavlandet er det ventet enorme nedbørsmengder.

Farevarsel i fem fylker

Nettselskapet Elvia opplyser at beredskapen er styrket. I tillegg advarer selskapet folk mot å bevege seg i nærheten av linjer som henger lavt eller ligger på bakken.

Det er ventet at mye av den kraftige nedbøren vil komme som regn. Dette kan føre til både jordskred, sørpeskred og flomskredfare, ifølge Varsom.no.

Tusenvis har mistet strømmen



Folk advares nå mot å oppholde seg utendørs når ekstremværet Frank slår til med full styrke. Bilde fra Statens vegvesen sitt webkamera ved Helgelandsbrua med advarsel skilt om strek vind. Les mer Lukk

Flere husstander har dessuten mistet strømmen i området med kraftig vind og tung snø. Natt til fredag var omtrent 3.600 Elvia-kunder uten strøm.

I Trysil rammet åtte strømbrudd til sammen over 1.200 kunder, mens rundt 769 kunder i Åmot var omfattet av seks strømbrudd.

I Gausdal rammet to strømbrudd drøyt 800 kunder.

«Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring»

Meteorologisk Institutt advarer om at situasjonen kan bli utfordrende og medføre skader på hus og eiendom.

Vannføringen i deler av Rogaland og Agder ventes å øke raskt i små og middels store elver. Årsaken er at det ventes mye nedbør, i løpet av torsdag og fredag.

«Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak,» heter det i varselet.

Flere veier er stengt



Riksvei 7 Hardangervidda er nå stengt for kjøretøy under 7,5 tonn, men åpen med kolonnekjøring for dem over.

E134 Haukelifjell har kolonnekjøring, mens riksvei 13 Vikafjellet og fylkesvei 50 Hol-Aurland er stengt.

E6 over Saltfjellet stengt, og Statens vegvesen venter ikke bedring i situasjonen før fredag ettermiddag.