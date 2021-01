Motstandere av helseforetakene samler seg

Rødt-leder Bjørnar Moxnes (med ryggen til) med ei T-skjorte fra «Redd Ullevål sykehus» under en markering ved Rikshospitalet i oktober i fjor. Gruppa blir en del av «Alternativ til helseforetaksmodellen». Foto: Berit Roald / NTB

NTB

«Alternativ til helseforetaksmodellen» er navnet på ei ny gruppe som i løpet av våren skal legge fram en alternativ modell.

Ifølge Klassekampen består gruppa av distriktsopprørere og aksjonister fra grupper som «Redd Ullevål sykehus», «Redd sykehusene i Innlandet», «Leve Nordmøre», politikere fra Ap, Sp, Venstre og Rødt samt økonomer og fagfolk.

– Mange sier at de er enige i at helseforetaksmodellen ikke er bra, men så spør de «hva er alternativet?». Det er det som er vår viktigste oppgave – å utarbeide og peke på et tydelig, godt og realistisk alternativ som kan gjennomføres raskt, sier Ingrid Ovidie Rangønes (Ap), ordfører i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

I løpet av mars eller april skal gruppa ha klar en alternativ modell til helseforetaksmodellen. I god tid før stortingsvalget i september skal denne spilles inn til partiene, skriver Klassekampen.

– Etter dette valget bør helseforetakenes tid være forbi. Vi kan få til noe bedre, sier Averøy-ordføreren.