To fjelloverganger stengt på grunn av uvær

NTB

E134 over Haukelifjell og riksvei 13 over Vikafjellet er onsdag kveld stengt på grunn av uvær. I tillegg er det innført kolonnekjøring på Hardangervidda.

I tillegg til ekstremværet Frank i Nord-Norge er det også meldt om kraftig vind og mye nedbør i sørlige deler av Østlandet natt til torsdag og utover dagen.

NVE sendte tidligere onsdag ut gult farevarsel for jordskred i store deler av Østlandet på grunn av kraftig nedbør.

Onsdag kveld er både E134 over Haukelifjell og riksvei 13 over Vikafjellet stengt på grunn av uvær, mens det er innført kolonnekjøring over riksvei 7 Hardangervidda,

Fylkesvei 45 på strekningen mellom Rotemo og Skafså i Vestfold og Telemark er stengt på grunn av fare for ras.

I Nord-Norge er onsdag kveld de fleste fjelloverganger åpne, men strekningene riksvei 7 Graddis, E12 Umbukta og E10 over Bjørnfjell ved riksgrensen til Sverige er varslet stengt fra torsdag ettermiddag klokken 15.

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at stengning kan bli iverksatt tidligere hvis været gjør dette nødvendig.