Høie tar selvkritikk for regjeringens coronalettelser i høst

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tar selvkritikk for coronalettelsene regjeringen gjorde i høst. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

– Summen av lettelsene vi gjorde i høst holdt ikke i møte med bølge to, sier helseminister Bent Høie.

– Det er viktig å tenke at de samlede tiltakene har betydning, og hvis man prioriterer ett område betyr ikke det at man i neste runde kan argumentere i neste runde for å lette på det også, sier helseminister Bent Høie (H) på onsdagens coronapressekonferanse.

– Det ligger også noe selvkritikk i dette, sier Høie og fortsetter:

– Vår erfaring fra i høst er at summen av lettelsene vi gjorde nasjonalt, og den sterke vektleggingen av at hver enkelt kommune skulle slå ned smitten lokalt – summen av det holdt ikke i møte med bølge to.

12. oktober i fjor gjorde regjeringen en rekke lettelser i koronatiltakene. Da ble blant annet skjenkestoppen ved midnatt opphevet, breddeidretten for voksne ble trinnvis gjenåpnet og det ble åpnet for utendørsarrangementer med inntil 600 personer.