Oslo forlenger den sosiale nedstengingen til 4. februar

NTB

Byrådet i Oslo forlenger den sosiale nedstengingen i to uker. Samtidig gjøres det noen lettelser fra torsdag.

– Starten av 2021 har gitt oss et veldig tydelig signal. Vi er langt fra ferdig. Vi står fremdeles i en alvorlig og usikker situasjon. Vi kan ikke ta noen sjanser, sier byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

På pressekonferansen sa han at byrådet har bestemt at den sosiale nedstengingen, som nå har vart i to og en halv måned, blir forlenget i ytterligere to uker.

Det innebærer blant annet at den sosiale nedstengingen og skjenkeforbudet blir videreført til 4. februar.

Synkende trend gir håp

Smittetendensen har de siste dagene vært synkende i hovedstaden. Det gjør at byrådet nå gjør noen lettelser for barn i barneskolealder fra torsdag.

Lettelsene innebærer at det igjen åpnes for fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder, og at man åpner et begrenset tilbud på fritidsklubbene.

– For Oslo ligger følgende linje fast: Når vi åpner opp vil vi først prioritere barn og unge, og skal vi åpne opp for skjenking må smittetallene ytterligere ned. Det har jeg stor tro på at vi kan få til de kommende ukene, sier Johansen.

Oslo fastholder skjenkestopp



Oslo kommune kommer ikke til å gi serveringssteder lettelser i restriksjonene knyttet til skjenking av alkohol.

– Vi viderefører skjenkestoppen i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han holdt pressekonferanse om håndteringen av koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Han poengterte at mulighetene for lemping i skjenkebestemmelsen gjelder der hvor smittetrykket er lavest. Oslo er blant kommunene med høyest trykk.

Kan komme lettelser allerede til uka



Oslo kommune vurderer lettelser i coronarestriksjonene allerede til uka hvis smittesituasjonen tillater det.

– I dag viderefører vi den sosiale nedstengingen i to uker. Men vi vil allerede til uka vurdere om det kan gjøres noen lettelser, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) avslutningsvis på sin pressekonferanse om coronasituasjonen i hovedstaden.

– Å gå til gult nivå i ungdomsskolen vil være blant det første vi vurderer. Det samme med fritidsaktiviteter for ungdom. Deretter vil vi se på andre mulige lettelser, sa han.

