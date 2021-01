NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

CNN: Trump vil benåde Steve Bannon

President Donald Trump skal ha bestemt seg for å benåde tidligere sjefstrateg Steve Bannon, ifølge CNN.

Kildene understreker til kanalen at avgjørelsen ikke er endelig, men sier Trump har fortalt flere rundt seg at han omsider har kommet fram til at han vil benåde Bannon, som er siktet for å ha underslått over 220 millioner kroner i donasjoner til innsamlingsaksjonen «We Build The Wall».

422 nye koronasmittede

Det siste døgnet er det registrert 422 koronasmittede i Norge. Det er 39 flere enn dagen før, men 290 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt registrert 59.456 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Trump frigir dokumenter tilknyttet Russland-granskningen

På sin nest siste dag i embetet frigir USAs president Donald Trump dokumenter tilknyttet granskningen av bånd mellom hans medarbeidere og Russland.

Granskningen, som ble ledet av spesialetterforsker Robert Mueller, tok for seg antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. Den hang over Trump i de tre første årene av perioden hans, fram til han ble frikjent i riksrettsavstemningen i Senatet februar 2020.

Sykehusene i Amerika presses av økende koronasmitte

Sykehus i deler av både Nord- og Sør-Amerika er under sterkt press som følge av en vedvarende smitteøkning, advarer Den panamerikanske helseorganisasjonen Paho.

– Den siste uka ble det registrert mer enn 2,5 millioner smittetilfeller i regionen – mer enn halvparten av alle globale tilfeller. I den samme perioden mistet 42.000 mennesker fra regionen livet sitt som følge av pandemien, sier Paho-sjef Clarissa Etienne.

Politiet tror militsmedlemmer planla og koordinerte kongressopprøret

Ifølge politidokumenter la høyreekstreme militsgrupper planer om å storme Kongressen flere dager i forveien, og de skal ha koordinert angrepet mens det pågikk.

Washington Post skriver at politidokumenter viser at militsmedlemmer fra Virginia, Ohio og andre stater planla stormingen i flere dager. Under opprøret kommuniserte de og la planer om å jakte ned folkevalgte for å ta de i såkalt borgerarrest, heter det.