Kirkene åpner dørene igjen

Den norske kirke håper å kunne åpne kirker for gudstjenester og fortsette barne- og ungdomsarbeidet etter de nye anbefalingene fra regjeringen. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Den norske kirke gjenopptar fysiske samlinger og åpner dørene for gudstjenester og andre samlinger innenfor smittevernreglene.

Det er nå lov med inntil ti personer på innendørs gudstjenester og arrangementer og 200 utendørs.

Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen håper det kan føre til at kirker lokalt kan arrangere gudstjenester og andre samlinger innenfor disse rammene. Det er også mulig med åpne kirker og å fortsette kirkens oppsøkende arbeid.

– Vi startet året med en anbefaling om å avlyse alt, det gjelder ikke lenger. Nå kan kirkens barne- og ungdomsarbeid gå som normalt, og det er vi veldig glade for, sier Vad Nilsen i en pressemelding.

For begravelser gjelder fortsatt et maksantall på 50 personer innendørs. Begravelser er også unntatt fra den nye anbefalingen fra regjeringen om at arrangementer begrenses til deltakere fra én kommune.

Kirkerådets leder ser også fram til en avklaring på reglene om fastmonterte seter, som Helsedirektoratet har fått beskjed om å se nærmere på.

– Vi mener at å kreve at deltakere anvises til en fast plass er et bedre alternativ, som ikke forskjellsbehandler trossamfunn og kulturlivet i den grad som de gjeldende reglene gjør, sier hun.