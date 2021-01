40 ansatte ved pandemipost på Stavanger universitetssykehus i karantene

NTB

Smitte blant ansatte på pandemiposten ved Stavanger universitetssykehus fører til at 40 ansatte på avdelingen må i karantene.

Ifølge Stavanger Aftenblad er sju ansatte ved pandemiposten smittet av coronaviruset og rundt 40 ansatte i karantene etter smitteutbruddet. De som er satt i karantene, skal nå testes.

– Det er grunn til å tro at flere av medarbeiderne er smittet på jobb. Det er svært alvorlig. Jeg ønsker å understreke at selv om vi fortsatt ikke har full oversikt over situasjonen, har vi ingen grunn til å tro at våre medarbeidere ikke har fulgt retningslinjer. Vår viktigste prioritet er å ivareta medarbeidere, sier administrerende direktør Helle Schøyen.

Nå er det innført et strengt smitteregime som overgår de nasjonale retningslinjene.

I dag er 11 pasienter innlagt på avdelingen, to på intensiv og respirator.