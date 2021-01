Koronatrenden er nå synkende her i landet

Utstyr for koronatesting. Foto: Jil Yngland / NTB Les mer Lukk

NTB

Det siste døgnet er det registrert 383 koronasmittede i Norge. For første gang på over en måned er smittetrenden synkende her i landet, ifølge VGs oversikt.