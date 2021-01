Virke: Vi risikerer konkursras

Ivar Horneland Kristensen etterlyser at Regjeringen kommer med en plan som varer til mange nok i befolkningen er vaksinert til at samfunnet kan gå tilbake til en mer normal situasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Virke mener regjeringens lettelser av coronatiltakene har lite å si for delene av næringslivet som står med kniven på strupen. – Vi risikerer et konkursras.

Regjeringen åpner for inntil fem gjester i hjemmet og letter på tiltakene i skolene. Men pubene og restaurantene får fortsatt ikke skjenke alkohol.

– Selv om regjeringen kommer med noen lettelser, har dette svært lite å si for de delene av næringslivet som står med kniven på strupen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Han peker blant annet på serveringsbransjen, reiselivet og treningssentrene som i praksis har yrkesforbud, samtidig som de må planlegge for hverdagen etter krisen.

Virke ønsker at regjeringen kommer med en plan som varer til mange nok i befolkningen er vaksinert til at samfunnet kan gå tilbake til en mer normal situasjon.

– Regjeringen har vært på etterskudd

«På kort sikt bør kompensasjonsordningen inkludere de ekstra kostnadene som disse restriksjonene gir bransjene som rammes hardest» skriver Virke i en pressemelding mandag.

– Her synes jeg regjeringen har vært på etterskudd. Regjeringen burde ha vært mye mer offensiv, og sørget for forutsigbarhet for virksomhetene våre. Vi risikerer et konkursras i månedene som kommer, akkurat i det vi begynner å se slutten på dette, sier Horneland Kristensen.