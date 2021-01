Coronatiltakene mykes opp, men skjenkeforbudet beholdes

NTB

Regjeringen åpner for inntil fem gjester i hjemmet og letter på tiltakene i skolene. Men pubene og restaurantene får fortsatt ikke skjenke alkohol.

De siste dagene har smittetallene gått noe ned både nasjonalt og i flere av byene, men Solberg understreker at smittesituasjonen fortsatt er uoversiktlig.

Derfor beholdes blant annet forbudet mot å skjenke alkohol. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av dette neste uke.

– Vi vet at ansatte i serveringsbransjen er sterkt overrepresentert når det gjelder coronasmitte. Og i en rapport fra en dansk ekspertgruppe som nylig ble lagt fram, vurderes det at barer er blant de stedene som har høyest virkning på smittespredningen, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun orienterte Stortinget om de oppdaterte nasjonale coronatiltakene.

Det er nå gått to uker siden regjeringen innførte det statsministeren kalte et «krafttak» og en «sosial nyttårspause» for å hindre at coronasmitten kommer ut av kontroll. Regjeringen letter nå i noen av de strenge tiltakene som da ble innført.

– Begrens kontakten

Rådet om å ikke ta imot gjester hjemme forsvinner og blir i stedet erstattet av et råd om å maks ha fem gjester i tillegg til de som bor i husstanden. Men fortsatt gjelder rådet om å begrense den sosiale kontakten.

– Det oppfordres til å møte andre utendørs, sier statsministeren.

På ungdomsskolene og videregående skoler senkes smittevernnivået fra rødt til gult fra onsdag av.

– Målet er særlig å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal, sier Solberg.

Regjeringen tillater nå også at barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne.

Kommuner med høyt smittepress kan vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Åpner for portforbud

Samtidig som regjeringen kommer med oppmykninger, understrekes det at vi må være forberedt på svært langvarige restriksjoner hvis coronasmitten ikke slås kraftig tilbake.

– Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommeren, kanskje enda lengre, sa statsministeren.

Hun sier regjeringen vil gjøre det som er nødvendig for å holde kontroll på smitten. I verste fall kan det bli aktuelt med portforbud, slik regjeringen tidligere har varslet.

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til, sier Solberg.

– Arbeidsplasser kunne gått tapt

I orienteringen til Stortinget svarte statsministeren på kritikk om økende importsmitte.

– Når vi skal begrense hvor mange som kommer inn til landet vårt, må ulike hensyn veies mot hverandre. Det er krevende å finne den riktige balansen, sier Solberg.

Hun sier at regjeringen har vært opptatt av å holde hjulene i gang og understreker at mange arbeidsplasser ville gått tapt dersom grensene skulle stenges helt.

– Enten man liker det eller ei, så er vårt samfunn helt avhengig av arbeidskraft fra andre land, sier Solberg.