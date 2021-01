Smittevernnivået på VGS og ungdomsskoler senkes til gult, sier statsministeren

NTB

Tiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler, sa Solberg da hun orienterte Stortinget mandag.

Regjeringen vil lette noe på flere av tiltakene som ble innført etter nyttår.

– Målet er særlig å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal, sa Solberg.

Lokale beslutninger

Kommunene kan opprettholde rødt nivå denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå for å vurdere om de fortsatt skal ligge på rødt nivå.

Den lokale beslutningen er det smittevernmyndighetene i kommunen som tar.

– Gult nivå er det tiltaksnivået skolene er best kjent med, men jeg har forståelse for at det kan være krevende å bytte fra rødt til gult nivå. Noen skoler trenger litt tid til å planlegge dette, og kommuner har behov for å vurdere nivået som er riktig opp mot den lokale smittesituasjonen. Jeg håper likevel at det kan være en lettelse for skolene å kunne gå tilbake til en hverdag med færre begrensninger, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Gult, ikke grønt

Kommunene har imidlertid ikke mulighet til å sette tiltaksnivået lavere enn det nasjonale tiltaksnivået tilsier. Det vil si at kommuner ikke kan senke nivået til grønt.

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er det samme, og det er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. På gult nivå kan hele skoleklasser ha undervisning sammen. De kan også ha fag der elevene blandes, men dette bør begrenses så langt det er mulig.