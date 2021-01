Savnet skigåer i Tromsø ennå ikke funnet

NTB

Redningsaksjonen etter mannen i 50-årene som ikke kom hjem etter skitur på Kvaløya i Tromsø lørdag kveld, fortsetter.

Operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt opplyser til NTB at et helikopter skal gjøre et forsøk på å komme seg i aktuelt område for å gjøre observasjoner og vurdere skredfaren.

– Vi har ikke forventning om å få dra opp dit til fots i dag. Vi ønsker å komme opp dit for å lete etter mannen, men det er en fortløpende vurdering av forholdene, sier Helberg.

Mannen som er savnet, dro ut på skitur alene i 18-tiden lørdag, og ved 23.30-tiden tok samboeren hans kontakt med politiet etter at han ikke var kommet hjem som avtalt. Kort tid etter ble det iverksatt leteaksjonen.