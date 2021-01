Ap-fylkesledere uenige om strategi overfor Sp

NTB

Blant Arbeiderpartiets fylkestopper er det delte meninger om hvorvidt partiet bør samarbeide med eller konkurrere mot Senterpartiet.

Det viser en rundspørring som Klassekampen har gjort.

Aps Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, gikk i forrige uke inn for at partiet – ved mangel på et flertall sammen med SV og Sp og dermed behov for støtte fra Rødt eller MDG – skal droppe samarbeid med SV og danne en mindretallsregjering med Sp.

Der har fylkesleder Frode Jacobsen i Oslo Ap en annen oppfatning.

– Jeg ser først og fremst på Sp som en konkurrent. Vi er nødt til å få fram hvorfor et sterkt Ap er viktig for å få fram den rette politikken, at det er originalen som er viktig for vanlige folk, sier Jacobsen.

Jacobsens konfrontasjonslinje støttes ikke av fylkeslederne i Nordland, Østfold, Innlandet eller Finnmark, ifølge Klassekampen. Og ingen av dem støtter Sandviks ønske om få avklart et regjeringssamarbeid med Sp.