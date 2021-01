Full fyr i enebolig – to har reddet seg ut

Det er full fyr i en enebolig i Konvallveien i Kongsberg søndag kveld. To beboere har kommet seg ut, men det er spredningsfare.

Sør-Øst politidistrikt melder på Twitter at to personer har reddet seg ut av eneboligen, og at det ikke skal være flere personer i huset.

– De har muligens pustet inn noe røyk, skriver politiet.

Et nabohus evakueres som følge av brannen.

– Nabobygg er evakuert, og det er spredningsfare. Slokking er i gang, men det er full overtenning i 2. og 3. etasje, sier operasjonsleder Erik Gunnerød til NTB.

Klokken 21.48 pågår slokkingen fortsatt, og mannskaper melder om mye røyk i området.

– Vi oppfordrer folk i nabolaget til å holde vinduer og dører lukket, skriver politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om brannen klokken halv ni søndag kveld.