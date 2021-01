Eldre ektepar tok imot overlevende: – Han sa hytta brant og at familien hans var der

NTB

Et eldre ektepar ble natt til lørdag vekket av mannen som hadde løpt fire kilometer barbeint og lettkledd ned fra hytta som brant i Andøy kommune.

Mannen ropte om hjelp og ble møtt av ekteparet ved inngangen til huset i den lille bygda Bjørnskinn, forteller ekteparets datter, Anita Bertinussen Holm, til TV 2. På trappen fortalte han, preget av sjokk og vantro, at det brant kraftig i hytta til familien hans.

Ekteparet la et ullteppe rundt mannen og ringte deretter nødetatene. Bertinussen forteller at foreldrene var glade for å hjelpe, men at det preger dem. Bjørnskinn har en befolkning på 30 personer.

– Dette preger oss alle som bor her. Det er så dypt tragisk at det er ikke ord. Det familien og de pårørende skal gjennom nå av lidelse er ubeskrivelig, sier Bertinussen Holm.

Fem omkomne er funnet i brannruinene. Alle de pårørende i saken er varslet.

Kripos har sendt spesialister for å hjelpe til i arbeidet etter den tragiske hyttebrannen. De frykter det vil ta lang tid å finne brannårsaken.

Kripos er til stede ved åstedet for å bistå lokalt politi med å finne ut hvorfor brannen skjedde, identifisere de omkomne og for å forhindre at noe slikt skjer igjen, forklarer seksjonssjef Håvard Haftor Arntzen i Kripos til NRK.

Forholdene på stedet er vanskelige, og brannskadene er store.

– Ut ifra bildene jeg har sett, så vil det bli krevende å finne årsaken til brannen. I tillegg er det mye arbeid som ligger bak for å identifisere de døde, sier han.

Det er lite som tyder på at det dreier seg om noe annet enn en tragisk ulykke, ifølge politiet.