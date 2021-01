18-åring siktet for drapsforsøk i Oslo er varetektsfengslet

En 18 år gammel gutt ble lørdag varetektsfengslet i to uker. Han er siktet for drapsforsøk på en mann i 30-årene i Storgata i Oslo 29. desember. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

En 18 år gammel gutt som er siktet for drapsforsøk på en mann i 30-årene i Oslo i romjulen, er varetektsfengslet i to uker.

18-åringen ble pågrepet torsdag og ble framstilt for fengsling i Oslo tingrett lørdag formiddag. Han varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud.

Hendelsen fant sted 29. desember i fjor. Da ble en mann i 30-årene knivstukket i Storgata i Oslo. Han ble operert med omfattende skader og lagt i respirator. Fornærmede er nå skrevet ut fra sykehus.

Den siktedes forsvarer, Erik Dammen Stoltz, sa til NTB fredag kveld at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han har vært i avhør og gitt en detaljrik forklaring om et hendelsesforløp. Han erkjenner ikke straffskyld i saken, sa Stoltz.

Flere knivstikk

Av fengslingskjennelsen går det fram at den siktede gutten skal ha forsøkt å drepe fornærmede ved å stikke ham flere ganger i kroppen med en skarp gjenstand. Ifølge fengslingskjennelsen har 18-åringen i avhør erkjent å ha knivstukket mannen, men han har hevdet at han ikke hadde noe valg fordi fornærmede holdt og slo ham.

Retten fastslår at det likevel er sannsynlig at det ikke har vært tale om noen nødvergehandling, ettersom offeret ble knivstukket flere ganger i mageregionen.

Den siktede ble pågrepet sammen med sin kjæreste, og begge har vært gjennom korte, innledende politiavhør. Ifølge Oslo tingrett inneholder disse avhørene forskjeller som betegnes som av stor betydning for saken. Det framgår også at politiet ikke har funnet kniven som ble brukt.

Omfattende politiarbeid

Politiførstebetjent i Oslo politidistrikt, Knut Jensen, sa til NTB fredag at det har vært et omfattende arbeid i søket etter aktuell gjerningsperson i perioden etter voldshendelsen og fram til pågripelsen.

– Det har blitt foretatt flere vitneavhør, og vi har innhentet store mengder med video fra stedet. Etter hvert ga dette oss uttelling i form av at vi lyktes med å sikre oss gjerningspersonen på video, sier Jensen.

Problemet var at personen på det tidspunktet var ukjent for politiet. Dermed startet jobben med å finne ut av hvem personen på videoopptakene var. Gjennombruddet kom torsdag da 18-åringen ble siktet, lokalisert og pågrepet i egen bolig.

– Det framstår som at det har vært en foranledning til hendelsen, sier Jensen om det den siktede har forklart.

Ødelegge bevis

Retten mener faren for bevisforspillelse er avgjørende for at 18-åringen varetektsfengsles. Det understrekes at det er kommunikasjon på sosiale plattformer som kan slettes, hvis han løslates, og det vil ta politiet flere dager å sikre dette materialet.

Selv om den siktede var på frifot fra 29. desember og fram til pågripelsen denne uka, mener retten det fortsatt er mulig for ham å ødelegge bevis.

Siktedes unge alder bidrar til at fengslingsperioden begrenses til to uker.