133 nye smittede i Oslo siste døgn

NTB

Det siste døgnet ble det registrert 133 nye smittede i Oslo. Det er 14 flere tilfeller enn dagen før, og 34 færre enn samme dag forrige uke.

Ukesnittet for de siste 14 dagene ligger på 141, mens ukesnittet for de siste sju dagene er på 136.

Antall smittede siste døgn er 14 flere enn dagen før.

I alt er det nå registrert 2.009 nye smittetilfeller de siste to ukene, viser nye smittetall fra Oslo kommune.

Høyest smittetrykk er fortsatt i Stovner, med 612 smittede per 100.000 innbygger, og i Søndre Nordstrand, med 554 nye smittede per 100.000 innbygger de siste to ukene.

Nordre Aker har lavest smittetrykk. Der er det 103 smittede per 100.000 de siste to ukene.

Siden mars er 16.008 personer i Oslo bekreftet smittet.