Mann (47) dømt for incest og voldtekt av 16 år gammel datter

NTB

En 47 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett funnet skyldig i incest og voldtekt av sin 16 år gamle datter. Han er dømt til fem år og seks måneders fengsel.

Mannen hevder sin uskyld og valgte derfor å anke dommen til lagmannsretten, skriver Stavanger Aftenblad. Straffen er skjerpet fra tingrettsdommen i juni i fjor, der han fikk tre måneder lavere fengselsstraff.

Natt til lørdag 26. januar 2019 våknet 16-åringen av at hun ble utsatt for et overgrep. Hun gjenkjente faren før han forsvant ut av rommet, ifølge dommen.

Hun brukte en datamaskin for å ta kontakt med en venninne. Venninnen vekket sin far og avtalte med fornærmede en plass å møtes. Jenta krøp ut av soveromsvinduet og løp barbeint til møteplassen. Deretter ble hun kjørt til voldtektsmottaket, der det umiddelbart ble tatt prøver som samsvarte med voldtekt.

Samtidig som datteren var på mottaket, pågrep politiet faren. Også på ham ble det gjort DNA-funn som var forenlige med et overgrep.

Dommerne vektlegger at jenta er blitt fratatt en grunnleggende trygghet i hjemmet, et av flere momenter som har vært straffskjerpende.

47-åringen dømmes samtidig til å betale 200.000 kroner i oppreisning til datteren.

Aftenbladet har ikke lyktes med å få kommentarer fra domfeltes forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen i Advokatfirmaet Elden.