Meningsmåling: 40 prosent av LO-medlemmer vil kaste Støre før valget

Partileder Jonas Gahr Støre sliter med oppslutningen i eget parti, og hver femte Ap-velger vil bytte ham ut på landsmøtet i april, viser meningsmåling.

Målingen viser også at flere LO-medlemmer vil kaste Støre som Ap-leder enn det er LO-medlemmer som vil beholde ham, ifølge Nettavisen. 40 prosent av 701 spurte LO-medlemmer mener Støre bør skiftes ut på landsmøtet i april, mens 30 prosent sier de vil beholde ham. 29 prosent svarer vet ikke. Feilmarginen er på pluss/minus 1,5 prosent.

Ap har tette bånd til landets største arbeidstakerorganisasjon med over 950.000 medlemmer, og tradisjonelt har et flertall av deres medlemmer stemt på Ap.

Ved stortingsvalget i 2017 stemte 38 prosent av LOs medlemmer på Ap, noe leder Hans-Christian Gabrielsen beskriver som «altfor dårlig». Han har tidligere sagt at når flere enn 50 prosent av deres medlemmer stemmer Ap, så vinner de valg.

I samme måling svarer halvparten av Ap-velgerne at de vil beholde Støre, mens 30 prosent svarer at de ikke vet. Meningsmålingen har InFact gjort for Nettavisen, Bergensavisen, Nordlys og Trønder-Avisa.

I målingen, som ble gjennomført onsdag, er 3.245 personer i hele landet spurt om hvilket parti de vil stemme på, om de mener partilederen Jonas Gahr Støre gjør en god jobb, og om han burde byttes ut før valget.

Det er også flere velgere som mener Støre gjør en dårlig jobb enn en god jobb, skriver Nettavisen. 36 prosent svarer at han gjør en svært dårlig eller dårlig jobb, mens 22 prosent mener han gjør en god eller svært god jobb.

Støre har dårligst oppslutning blant unge velgere. I aldersgruppen under 30 år svarer hele 40 prosent at han bør byttes ut på landsmøtet.