Ingvil Smines Tybring-Gjedde føler seg trodd i Bertheussen-saken

Ingvil Smines Tybring-Gjedde under domsavsigelsen fredag. Les mer Lukk

NTB

Ingvil Smines Tybring-Gjedde var fornøyd med at Laila Anita Bertheussen blant annet ble dømt for å sende et trusselbrev mot henne og ektemannen Christian.