Presser på for å få bedre TV-bilder fra håndball-VM

Kristian Oma presser på for å bedre bildekvaliteten fra håndball-VM. Her under et intervju med Dag-Eilev Fagermo.

NTB

TV-seerne som fulgte Norges VM-kamp i håndball torsdag, fikk bilder i nesten alle variasjoner. De ansvarlige lover bedring.

Lyse og mørke og fargenyanser som skiftet i nesten ett kjør, var det TV-produksjonen leverte på bildefronten fra Egypt.

– Vi «pusher» på i de kanalene vi kan og hadde kontakt sent i går kveld. Da fikk vi vite at problemet er identifisert i produksjonsbussen, at det jobbes med det og at det bør være i orden i løpet av dagen i dag fredag, sier Kristian Oma, sportssjef Nent til NTB.

– Vi og alle andre rettighetshavere er prisgitt den produksjonen som kommer, men alle kan se at det som ble levert i Norges første kamp, ikke holder i et VM. Vi håper og regner med at berg-og-dal-bane-lyset forsvinner i takt med at også Norges håndballherrer rister av seg startrusket fra åpningskampen.