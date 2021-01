Laila Bertheussen dømt

Laila Anita Bertheussen tegnet under rettssaken mot henne i sal 250 i Oslo tingrett i høøst. Samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere.

Dommen leses opp nå.

Saken oppdateres.

I dag kom dommen mot Laila Bertheussen (55), tre måneder etter at en drøyt seks uker lang rettsak mot henne ble avsluttet 22. oktober i fjor.

Laila Bertheussen dømmes blant annet for angrep på demokratiet, men frifinnes for tiltalepunktet om anklage om oppdiktet straffbar handling. Hun dømmes til fengsel i ett år og åtte måneder. Tiltalte dømmes også til å betale venninnen Ingvil Smines Tybring-Gjedde 5000 kroner i oppreisning.

Bertheussen er dømt for konkrete handlinger som at hun selv skrev «RASISIT» på husveggen, selv laget trusselbrev og at hun puttet en brent hussingstump i bensintanken på bilen.

Straffen er noe lavere enn aktors påstand, som var på to års fengsel.

NRKs rettsekspert Olav Rønnerberg mener det er all grunn til å tro at dommen blir anket.

Nektet skyld



55 år gamle Bertheussen sto i fjor høst tiltalt for åtte tilfeller av trusler mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld og kritisert PST for ensidig etterforskning. Påtalemyndigheten har imidlertid argumentert for at det ikke kan være tvil om at 55-åringen er den eneste som kan ha hatt motiv, anledning og mulighet til å gjennomføre de påtalte handlingene.

Sentralt i saken står det faktum at Bertheussen var svært opprørt over at huset som hun og daværende justisminister Tor Mikkel Wara bor i på Røa i Oslo, var blitt filmet, og opptaket ble brukt i teateroppsetningen «Ways of Seeing» på Black Box høsten 2018. Bertheussen protesterte mot bruken, og det var etter dette at de mange hendelsene mot boligen i Vækerøveien begynte å inntreffe.

Wara ikke tilstede

Tiltalte Laila Bertheussens samboer Tor Mikkel Wara er ikke til stede i Oslo tingrett når dommen leses opp.

Det bekrefter hans bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs overfor Dagbladet.

– Det er ikke noen spesiell grunn, jeg bare konstaterer at han ikke kommer, sier Andenæs.

Grundig etterforsket

Tingrettsdommer Yngvild Thue avviste kategorisk Bertheussens påstand om at saken er ensidig etterforsket. Snarere tvert imot mener retten at saken er blitt usedvanlig grundig etterforsket.

– Det finnes ingen holdepunkter for at politiet eller Politiets sikkerhetstjeneste har hatt tunnelsyn, sa dommeren.

Bertheussen dømmes for tre tilfeller av angrep på demokratiet og flere tilfeller av trusler mot sin samboer Wara og ekteparet Tybring-Gjedde.

«Ways of Seeing» sentralt

I flere måneder etterforsket politiet sakene uten å finne noen mulige mistenkte. Først etter at Wara og Bertheussens bil ble antent natt til 10. mars 2019 begynte etterforskerne å fatte mistanke til at det var noen i familien som ble rammet av truslene, som også sto bak. Fire dager senere ble Laila Anita Bertheussen siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og tatt inn til avhør.

Regnet med på bli frifunnet



Bertheussen var tiltalt for trusler tiltalt for angrep på demokratiet, samt for å ha forfalsket en kriminell handling.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, trusler, anklage om oppdiktet straffbar handling og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

– Hun regner med å bli frifunnet fordi hun ikke er skyldig, men er forberedt på alt. Også at påtalemyndigheten vil anke en frifinnelse, sa advokat John Christian Elden til Dagbladet i forkant av domsavsigelsen.

Aktor Frederik Ranke ba om to års ubetinget fengsel for Bertheussen dagen før rettssaken ble avsluttet 22. oktober i fjor. Bertheussens forsvarere la påstand om full frifinnelse.

Det er satt av tre timer til opplesning av dommen i sal 250 i Tinghuset i Oslo.