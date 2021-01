30 år med kongebilder: – Ingen jeg har løpt mer etter

NTB

I 30 år har kongeparet vært noen av Norges mest fotograferte personer. NTB-fotograf Lise Åserud har løpt etter dem hele tiden.

– Det er ingen jeg har løpt mer etter, ingen jeg har ventet så mye på og ingen jeg har smilt så mye til, sier NTB-fotograf Lise Åserud.

På søndag har kong Harald og dronning Sonja vært 30 år på tronen, og i den forbindelse har den erfarne kongefotografen satt sammen en video med et utvalg av sine bilder av kongeparet fra alle disse årene. Til sammen er det blitt tusenvis av dem.

– Det er bilder fra statsbesøk i utlandet, offisielle besøk, begravelser, besøk i barnehager, eldrehjem, posering foran bautaer og statuer. Kransenedleggelser, audienser på Slottet, for ikke å snakke om fylkesturer, julefotograferinger, samt ulykker og katastrofer, sånn som da de nylig besøkte Gjerdrum etter leirskredet, sier Åserud.

Mye arbeid

Hennes første oppdrag som kongefotograf var da kong Olav døde 17. januar 1991 og kong Harald tok over. Men det husker hun nesten ingenting av – trolig på grunn av trøtthet.

– Jeg jobbet 54 timer i strekk. Jeg gikk visstnok rundt på Slottsplassen, og jeg har i ettertid sett at jeg tok bilder av folk som tente lys. Men jeg husker lite av det, sier Åserud, som begynte i NTB et par uker før tronskiftet.

Jobben med å fotografere kongeparet har ofte vært slitsom, men gøy.

– Den har på en måte fraktet meg rundt i verden. Det har vært utrolig spennende, men også ufattelig tøft, sier hun.

Konge-effekt i utlandet

Hun blir stadig imponert over hvilket inntrykk Harald og Sonja gjør på dem de møter, både i Norge og utlandet.

– Når de kommer ut av Norge, ser du egentlig hvor verdifulle de er. De er døråpnere for både politikk og næringsliv. Når folk hører at «King of Norway» kommer, da strømmer de til. Virkelig!

Fotografen vil trekke fram den innsikten og kunnskapen kongeparet viser når de reiser rundt i Norge. Og hun har et selvopplevd eksempel.

– Jeg har en hytte på fjellet i Haglebu, som ble rammet av det siste slaget på norsk jord under andre verdenskrig. Under en prat om hvor jeg skulle være i jula kom jeg inn på stedet, og kongen kunne historien. Jeg ble veldig imponert.

I løpet av 30 år med fotografering har hun ofte kommet tett på kongeparet.

– De er blitt litt eldre, men ellers har de ikke forandret seg så mye, sier hun, og skryter av kongeparets munterhet og kongens spøker.